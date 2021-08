Non solo aggiornamenti sulla trattativa per Juan Jesus da parte di Sky Sport, ma anche novità per il rinnovo di contratto di Meret.

Secondo quanto riferito dalla redazione, infatti, è in corso un incontro tra il Napoli e l’agente del portiere, Federico Pastorello. Il motivo è trovare l’intesa giusta per il rinnovo di contratto di Alex, che con Spalletti punta ad essere titolare.

Il contratto di Meret con il club azzurro è in scadenza a giugno 2023, fra poco meno di due anni in pratica.

Comments

comments