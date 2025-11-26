Ultim’ora Sky: Napoli vertice di mercato.

Calciomercato

Sky: Vertice in casa Napoli all’indomani della vittoria sul Qarabag in Champions League:

presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’ad Chiavelli.

Tra i temi sul tavolo anche il mercato, col club campione d’Italia che dovrà intervenire a gennaio per ovviare all’emergenza a centrocampo dettata dai gravi infortuni di De Bruyne e Anguissa.

