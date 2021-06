ULTIM’ORA Sky – Olanda, De Boer non è più il ct della Nazionale

La redazione di Sky Sport comunica una novità importante nell’Olanda: la federazione olandese ha sollevato dall’incarico Frank De Boer.

Fondamentale per la scelta, quindi, l’uscita da Euro 2020 contro la Repubblica Ceca. A seguire la nota di Sky Sport:

A quanto pare la scelta è dello stesso ex ct dell’Olanda, dato che l’obiettivo dei quarti di finale non è stato raggiunto. Nel contratto, infatti, si legge che era previsto almeno il raggiungimento dei quarti e così non è stato.

