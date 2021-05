Ultim’ora Sky: Spalletti sempre più vicino alla panchina del Napoli

Luciano Spalletti sempre più vicino alla panchina del Napoli, questa la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio su twitter.

Il giornalista, esperto di mercato, di Sky Sport, ha poi scritto così sul proprio sito ufficiale:

“Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, il Napoli cerca il profilo giusto per la panchina del futuro e il primo profilo della lista è quello di Luciano Spalletti. I contatti tra la società e l’allenatore sono continui e lui è il grande favorito per la panchina degli azzurri. Spalletti d’altronde il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter e sarà libero di accasarsi dove vorrà.

Spalletti ha già fatto capire di essere disponibile e interessato a ricevere l’incarico e non è una novità. Già a febbraio aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare anche in corsa. I contatti tra Napoli e Spalletti, infatti, vanno avanti da tempo e ora la trattativa potrebbe davvero andare in porto. L’allenatore è il grande favorito ed è sempre più vicino alla panchina degli azzurri”.

