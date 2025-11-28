Ultim’ora Sky sull’ipotesi formazione Napoli contro la Roma

Sky Sport 24, riferisce le ultime di formazione in vista di Roma-Napoli: “C’è la tentazione, forse anche un po’ l’idea, di riproporre di fatto lo stesso undici visto col Qarabag”

Poi evidentemente cercando un po’ di sistemarla, di aggiustarla, cercando gli equilibri giusti come piace a Conte, anche sull’avversario. Però il sistema dovrebbe essere quello, 3-4-3, 3-4-2-1, con le scelte praticamente obbligate in mezzo al campo, con McTominay e Lobotka che sono le uniche soluzioni, considerando gli infortuni lunghi ancora di De Bruyne, Anguissa e anche Billy Gilmour, del quale raccontavamo che c’è la probabilità alta che possa ad un intervento per curare la pubalgia.

Di Lorenzo e Olivera sugli esterni e poi ancora il tridente con Neres, esploso nelle ultime due partite, con una continuità di atteggiamento e di prestazioni che non sempre ha avuto. Lui solitamente va un po’ a fiammate, invece nelle ultime due assoluto mattatore. Lang, del quale comincia a vedersi qualche segnale incoraggiante, e poi Hojlund. Il danese ritrova Gasperini, l’allenatore che l’ha cresciuto, l’ha svezzato prima, poi di lanciarlo nel grande calcio con quell’operazione da 80 milioni con la United. Quell’Hojlund che da 5-6 partite non va in gol, ma che ha la fiducia assoluta di Antonio Conte. Fosse così, il grande sacrificio sarebbe ancora Politano, che è sempre stato centrale nelle scelte di Conte, ma che evidentemente in questo momento paga un po’ dazio per l’esplosione di Neres e per lo slancio di Lang. Recupera Spinazzola, per il resto domani la rifinitura”.

