Un caffè con il professore: Un appuntamento con la Storia

Il caffè del professore – a cura di Bruno Siciliano, ordinario di Robotica alla Federico II.

Buongiorno dal Caffè Maradona sulla storica Montgomery Street di Edimburgo. Siamo arrivati nella capitale scozzese già domenica, grazie all’incastro del volo diretto da Bari a prezzo ragionevole. All’atterraggio del volo nel primo pomeriggio la ferale notizia che il match di Champions contro i Rangers sarebbe stato rinviato a mercoledì che era circolata nella tarda mattinata ha purtroppo trovato conferma. Con mio figlio Fabrizio e l’amico Peppe delle trasferte europee, avevamo il volo di rientro diretto su Bari mercoledì mattina. Abbiamo iniziato a fare mente locale sul da farsi, dopo aver preso l’auto a noleggio, diretti verso il centro città.

Abbiamo accompagnato una coppia di amici che aveva trovato alloggio nei pressi del Royal Mile e siamo inconsapevolmente andati incontro a un appuntamento con la Storia. Un grande assembramento di polizia, tutte le strade chiuse nel centro storico, l’elicottero che volteggiava sulla città … di lì a poco sarebbe passato il corteo funebre con le spoglie della Regina proveniente dal Castello di Balmoral.

Una Edinburgo blindata, dopo il passaggio siamo restati bloccati oltre due ore nel traffico per poter raggiungere il nostro alloggio dello zio di Peppe dove siamo ospiti. Ieri poi è iniziata la lunga processione dei sudditi per l’omaggio al feretro della Sovrana nella centralissima Cattedrale di Saint Giles, che è andata oltre per tutta la notte. Oltre all’enorme spiegamento di forze dell’ordine e di tantissimi volontari alla sicurezza, abbiamo notato i cecchini appostati sui tetti degli edifici lungo il Royal Mile. Una atmosfera di grande partecipazione popolare e commovente che abbiamo vissuto in pieno. A causa del lutto nazionale, l’impegno di lavoro che avevo presso l’Università di Edimburgo, dove avrei dovuto tenere un seminario ieri, è stato annullato.

Nel frattempo, abbiamo prenotato nuovi voli di rientro, purtroppo non diretti, per giovedì: sarà un viaggio lungo di nove ore via Zara, ma era l’unica opportunità a prezzi accettabili. Il tutto fiduciosi di poter trovare dei biglietti di altri settori per la partita di domani sera. Ovviamente, ho dovuto riorganizzare la mia agenda degli impegni per mercoledì pomeriggio e giovedì. È assurdo che l’UEFA abbia dato disposizione del rinvio a 48 ore dal match. Il rimborso del biglietto del settore ospiti (defalcato della commissione di TicketOne) suona come una beffa, a fronte dell’esborso di voli, hotel, auto e altri servizi. Al rientro, chiederò il rimborso delle spese extra sostenute, perché credo fermamente sia un nostro diritto nei confronti dell’UEFA. Davvero poi non si comprende come 1500 tifosi non sarebbero potuti essere gestiti nella serata di oggi, visto che il feretro della Regina è in partenza per Londra già questo pomeriggio.

La nostra tenacia ha premiato e pochi minuti fa siamo riusciti ad acquistare sul mercato elettronico 8 biglietti del settore centrale difronte alla tribuna: ci sono altri amici tifosi già a Glasgow da domenica. Dovremmo ricevere la conferma di acquisto e i biglietti elettronici nelle 24 ore, come preannunciato dal mail di ricezione dell’ordine. Il tutto per la modica cifra di 1800€, ma per il Napoli si fanno tutti i sacrifici possibili, peraltro trovandoci già in loco e avendo già sostenuto spese extra: come si dice a Napoli, abbiamo fatto 30 e ora facciamo 31! Speriamo solo non ci facciano problemi all’ingresso. Come è noto, i biglietti UEFA non sono nominativi. Col mio inglese a livello di madrelingua non credo di avere problemi a entrare, a condizione di nascondere sciarpe e fascette. Magari acquisteremo tutti una sciarpa dei Rangers per stare più tranquilli 😉

Nel pomeriggio andiamo a Glasgow per visitare la città, cenare lì e vivere l’atmosfera dell’attesa nella zona dello stadio. Ieri sera siamo stati a cena alla Pizzeria 1926 qui a Edimburgo, completando la visita dei luoghi sacri in città al tifo partenopeo. Speriamo di assistere a un bello spettacolo, nonostante l’assenza di inno e musica Champions. Con tre punti, ci porteremmo in una situazione di indubbio vantaggio, per poter poi puntare sul doppio scontro con l’Ajax delle prossime due partite. A risentirci dopo la serata di Ibrox domani, incrociando le dita, God Save Napoli 🙂

A cura di Bruno Siciliano

Comments

comments