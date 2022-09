Un fischio al fischietto. Disastro Pairetto, male Marcenaro ma non per il gol annullato alla Juve

Giornata negativa per gli arbitri (e il VAR) che alla sesta giornata giornata del campionato di Serie A rimediano una media voti generale molto bassa (4,8) soprattutto per gli arbitraggi disastrosi di Juve-Salernitana e Lecce-Monza.

Juventus-Salernitana 2-2. Marcenaro dopo la prestazione positiva in Napoli-Lecce travolto dalle polemiche per il gol-vittoria annullato dalla Juventus. In questa occasione però non ha colpe perché ha dovuto giudicare se Bonucci fosse o meno in fuorigioco attivo e la sua decisione è stata giusta. Il problema è che il VAR non ha analizzato l’immagine giusta per verificare se Candreva tenesse o meno in gioco lo stesso Bonucci. Marcenaro però in precedenza non ha giudicato da rigore un fallo ai danni del salernitano Piatek in area juventina e non ha ritenuto falloso neanche l’intervento del bianconero Cuadrado su un avversari in occasione dell’azione che ha portato al rigore del pareggio della Juventus. Infine con coraggio è riuscito a gestire in qualche modo la rissa scoppiata nel finale di gara.

Lecce-Monza 1-1. Peggio di Marcenaro ha fatto l’internazionale Pairetto che ha favorito il Monza di Berlusconi non fischiando due rigori per due falli di mano netti in area dei brianzoli, togliendo così al Lecce la possibilità di vincere lo scontro diretto per la salvezza.

Il giudizio sull’arbitro di Napoli-Spezia.

Ottima la direzione di gara dell’arbitro Santoro al suo esordio al Maradona. Bravo a non fischiare il rigore INESISTENTE e ancor più bravo a gestire il parapiglia tra le panchine dopo il gol di Raspadori.

