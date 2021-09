Un portiere svincolato per sopperire all’assenza di Meret: cosa consente il regolamento

Dopo l’infortunio di Meret e i dubbi sul rientro di Ospina dal Sud America, si è parlato della possibilità di ingaggiare un portiere svincolato. Ma cosa consente il regolamento?

Il Napoli potrebbe prendere un portiere cresciuto nel proprio vivaio come ad esempio Luigi Sepe, proposto da tifosi e opinionisti come una valida soluzione. Questa è una strada non percorribile in quanto Sepe è ancora un tesserato del Parma e qualora rescindesse il suo contratto con il club ducale non potrebbe giocare con un’altra squadra prima della sessione di mercato invernale pur essendo di fatto svincolato.

Per quanto riguarda la soluzione Mirante, attualmente svincolato, questa potrebbe essere una strada percorribile ma qualora si ingaggiasse l’ex portiere della Roma bisognerebbe escludere fino a gennaio un calciatore tra:

Meret;

Di Lorenzo;

Zielinski;

Petagna.

Ospina;

Malcuit;

Manolas;

Koulibaly;

Rrahmani;

Juan Jesus;

Mario Rui;

Ghoulam;

Fabiàn;

Anguissa;

Lobotka;

Demme;

Politano;

Lozano;

Osimhen;

Mertens;

Ounas.

Comments

comments