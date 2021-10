Un segnale importante, stadi aperti al 75%

Segnale importante l’apertura degli stadi al pubblico fino al 75%,un segnale di ripartenza e normalità per le persone.

Aumentino del 75% all’aperto e 60% al chiuso, un aumento che nell’arco di quindici giorni può arrivare anche al 100%. Il Cts ha già dato il via libera, ma il Consiglio dei ministri ha posticipato il decreto alla prossima riunione. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollecitato ed ottenuto questo provvedimento, la sicurezza va però garantita. I club, già sfiancati dalla pandemia, vivrebbero una situazione di difficoltà qualora non venisse rimodulato il calcolo del numero degli steward. Già da tempo non veniva più calcolato sulla capienza dell’impianto ma sulla media degli spettatori effettivamente avuta negli ultimi due campionati.

