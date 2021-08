Un sogno che potrà finalmente diventare realtà

In una delle sessioni di mercato più difficili degli ultimi anni, il Napoli trova in Alessandro Zanoli un’inaspettata risorsa in vista della prossima stagione.

Zanoli, infatti, è stato non solo uno dei migliori nel pre campionato azzurro ma soprattutto la vera e propria sorpresa di questa estate.

Vent’anni, tanta qualità, duttilità tattica e soprattutto tanta voglia di lavorare e dimostrare che il suo sogno (rivelato ai microfoni di Canale 8) di rimanere in questo gruppo e giocare ad alti livelli può finalmente diventare realtà.

Sognare è lecito e per Zanoli questa può essere la stagione che gli permetterebbe di gettare le basi per un futuro da protagonista in maglia azzurra.

Comments

comments