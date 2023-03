Un Victor tutto d’oro, tra scudetto, Champions e sogni di pallone d’oro.

L’oro, lui ce l’ha in testa e,non solo, nei piedi che valgono una fortuna.

Sta attraversando la SerieA come un tornado, Victor e Kvicha hanno scosso dal torpore l’Italia calcistica, ripiegata su se stessa e senza più sogni.

Prima lo scudetto, per diventare leggenda a Napoli, poi, magari, la Champions per mettere le mani sul pallone d’Oro.

Gli occhi di tutti i top club, puntati su di lui e in estate du calciomercato che, fidatevi, lo vedrà in ogni dove.

Francia, Inghilterra o Spagna, tutti sembrano pronti a ricoprirlo di denaro.

Nel frattempo, vola in cielo con la maglia azzurra appiccicata addosso, dribbla, sradica palloni dai piedi degli avversari e fa gol, tanti gol, senza, neppure, tirare i rigori.

Il bottino, al ventesimo centro gli ha garantito il primo bonus da 150.000 euro ne scatteranno altrettanti, ogni cinque gol in campionato.

In Champions, i bonus, per lo stesso importo, scatteranno per i gol segnati dopo la fase a gironi, sempre, ogni cinque reti che verranno conteggiate a partire dagli ottavi, quindi Victor è già a +3.

Insomma, Osimhen cambia anche le regole dei proverbi, perché con lui ‘È tutto oro quello che luccica’.

