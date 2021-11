L’Italia Under 21 ha battuto 2-0 l’Irlanda in una gara valida per i gironi di qualificazione al prossimo Europeo.

Decidono il risultato finale i gol segnati da Lucca e Cancellieri. Con questa vittoria l’Italia sale al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Svezia che però ha giocato una partita in più.

