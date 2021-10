L’Italia Under 21 batte 2-1 la Bosnia Erzegovina in una gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Okoli e Vignato per gli azzurri mentre a niente è valso ai fini del risultato il gol di Barisic per i bosniaci. Con questa vittoria l’Italia centra terza vittoria su tre partite giocate nel girone.

