Vince 2-1 l’Under 21 di Nicolato contro la Slovenia nell’ultimo test amichevole prima delle qualificazioni europee.

Vittoria e buon test nell’amichevole di Lignano Sabbiadoro per l’Under 21 contro la Slovenia. La squadra di Nicolato chiude la pratica già nel finale del primo tempo grazie a Colpani e Melegoni. Matko prova a riparire il match al 78′ ma gli Azzurri vincono 2-1. Martedì prossimo Italia in campo per le qualificazioni europee contro la Svezia.

