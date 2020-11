Roboante successo per la formazione under 21 dell’Italia, che ha battuto i pari età del Lussemburgo in una gara di qualificazione agli Europei di categoria.

Vittoria per 4-0, grazie alla doppietta del giovane attaccante del Genoa, Scamacca, e le reti di Pinamonti e del difensore Marchizza. Un successo importantissimo per gli azzurri, che staccano in questo modo il pass per il prossimo campionato europeo, che si disputerà in Ungheria e Slovenia.

