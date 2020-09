Amichevole alla Sardegna Arena tra Cagliari e Roma. Under in gol.

La gara termina 2-2 con i gol di Rog (C) al 37′, Walukiewic (C) al 43′, Under (R) al 59′ e Mkhytaryan (R) all’80’.

Infortunio muscolare per Perotti che, con l’infortunio anche di Zaniolo, potrebbe complicare la possibile trattativa per il passaggio al napoli di Under.

