Under, la Roma fa il prezzo: rifiutate le contropartite del Napoli

Cengiz Under, attaccante delal Roma, è sempre nel mirino del Napoli per il dopo-Callejon. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

Caccia ad un esterno d’attacco, dal momento che quasi certamente José Maria Callejon andrà via al termine di questa stagione. E il Napoli continua a essere interessato a Cengiz Ünder. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma chiede 30 milioni e non accetterebbe l’inserimento di alcuna contropartita tecnica in cambio. Niente Elseid Hysaj, Kevin Malcuit o altri nomi com’era stato invece ipotizzato. Oggi – si legge – in occasione della partita potrebbe esserci una chiacchierata anche su questo tema

