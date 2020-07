Cengiz Under, esterno della Roma classe 1997, p un obbiettivo del Napoli. Ecco quanto riporta “Il Messaggero” sull’interesse della Juventus.

Come riportato da “Il Messaggero”, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l’attacco ai giallorossi per Under qualora dovesse essere ceduto Douglas Costa, giocatore che, anche in questa stagione, ha faticato per via dei troppi infortuni stagionali avuti. Su Under c’è da tempo anche il Napoli.

