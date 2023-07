Under21: l’Inghilterra torna sul tetto d’Europa dopo 39 anni

Con la finalissima tra Spagna e Inghilterra si sono chiusi gli Europei Under21 2023 che si sono giocati in Georgia e Romania.

Nella finale giocata a Batumi in Georgia l’Inghilterra ha battuto la Spagna 1-0 e torna a trionfare in questa competizione 39 anni dopo l’ultima edizione vinta nel 1984 quando in finale ha battuto proprio la Spagna.

Ha deciso la finale un gol di Jones al 4° minuto di recupero del primo tempo. Nei minuti di recupero del secondo tempo, al 99′, la Spagna ha sbagliato il rigore del possibile pareggio con Ruiz.

Ricordiamo che grazie al passaggio in semifinale Israele, Spagna e Ucraina si sono qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alla Francia nazione ospitante. L’Inghilterra partecipa invece alle Olimpiadi non come nazione indipendente ma sotto la bandiera della Gran Bretagna.

