Undici settembre: Sabato di fuoco a Napoli e non solo per Napoli vs Juventus

Sabato 11 settembre riprende la SerieA dopo la sosta causa nazionali.

Al Maradona andrà in onda il big match Napoli-Juventus, partita per la quale c’è moltissima attesa e si prevede grande affluenza ma non solo.

A Napoli, per le forze di polizia addette all’ordine pubblico, ci sarà super lavoro perché è in programma anche la visita del Presidente Mattarella.

Il Capo dello Stato, sarà impegnato in due visite nell’area flegrea con, ovvio, impegno di mezzi e uomini.

Una giornata complicata, sulla quale, dal punto di vista dell’organizzazione sportiva, pende ancora la sospensiva circa la presenza dei tifosi ospiti per i quali è attesa la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

