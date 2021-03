Uno, due, tre indizi di mercato che portano Juric verso Napoli

Ivan Juric potrebbe essere uno dei maggiori candidati per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Ivan Juricpotrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono diversi indizi che conducono al suo nome. Due calciatori dell’Hellas Verona – lo scorso anno arrivò già Rrahmani, suo ex giocatore – piacciono alla dirigenza del Napoli per il prossimo anno. Il quotidiano scrive: “L’indiscrezione dell’ultima ora, invece, riguarda Antonin Barak che, con Zaccagni, tiene in piedi il centrocampo del Verona. Due giocatori che piacciono molto al ds napoletano che li ritiene funzionali al nuovo progetto tecnico. Limitare i costi: è questo il principio che verrà adottato per il futuro. Il trio gialloblù avrebbe costi relativi: 1 milione a stagione per Barak e Zaccagni, mentre l’allenatore Juric guadagnerebbe 1,5 milioni”.

