Uragano Bayern Monaco, Barcellona fatto a pezzi: finisce 8-2

Il Bayern Monaco distrugge il Barcellona e conquista la semifinale di Champions League. Blaugrana umiliati con un clamoroso 8-2.

Clamoroso al Da Luz di Lisbona, il Bayern Monaco distrugge il Barcellona, ne fa 8 alla squadra di Setien e conquista un posto in semifinale.

La sblocca dopo soli 5 minuti Muller che chiede e ottiene l’uno-due con Lewandowski e con un destro sul secondo palo segna il gol dell’1-0. All’8′ il pareggio, Jordi Alba mette in mezzo da sinistra al termine di una verticalizzazione, Boateng devia e mette fuori tempo Alaba il cui intervento, per anticipare Suarez, diventa un pallonetto imprendibile per Neuer.

Poi è monologo Bayern: al 22′ torna avanti con un gol di Perisic che da sinistra batte Ter Stegen; al 27′ Gnabry si presenta su lancio di Goretska davanti al portiere e non sbaglia; al 31′ ancora Muller segna in spaccata anticipando la difesa su cross di Kimmich, doppietta per lui e 4-1 per i suoi.

Nel secondo tempo al musica non cambia, il Bayern continua a giocare mentre il Barcellona affonda. Al 57′ l’ultimo squillo blaugrana, il 4-2 di Suarez. Poi l’uragano bavarese balla sulle macerie spagnole: al 63′ Davies dribbla chiunque sulla sinistra, danza sulla linea di fondo, mette in mezzo e Kimmich fa 5-2; all’83’ arriva il gol di Lewandowski; all’85’ e all’89’ la doppietta di Coutinho chiude i giochi.

