Urs Fischer dopo Napoli-Union Berlin: “Dopo 12 sconfitte era importante dare un segnale…”

Urs Fischer: le dichiarazioni nel post gara del tecnico tedesco.

“Finalmente abbiamo fatto una ottima prestazione e anche un po’ di fortuna con risultato positivo. Questo punto magari ci potrà essere anche utile in Bundesliga. Dopo 12 sconfitte era importante dare un segnale. Ci siamo sbloccati. Con il pareggio la partita è cambiata? Si! E’ una questione anche mentale. Dopo il pareggio è apparsa come una partita aperta: potevano vincere entrambe le squadre. Noi semmai dovevamo avere un pizzico di coraggio in più nel finale. La mia squadra è una squadra fisica, oggi è stata compatta e ha agito in contropiede. Abbiamo avuto varie occasioni per andare in gol nel corso del secondo tempo. Oggi abbiamo fatto il 3-5-2 con Bonucci in difesa. All’andata abbiamo giocato bene forse oggi più aggressivi. Era possibile in casa dei campioni d’Italia uscire con una bella prestazione e ci siamo riusciti. Petardi oggi sugli spalti? Si, li ho sentiti eccome! Può essere molto pericoloso quando lo stadio è così pieno (interviene ufficio stampa tedesco e afferma che sono stati lanciati 9 petardi con un arresto sugli spalti, ndr). Fofana? Può crescere e migliorare ancora”.

Comments

comments