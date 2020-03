Uva vicepresidente UEFA: “Finire i campionati è compito delle leghe a noi interessa la lista delle squadre che partecipano alle coppe”

Michele Uva, vicepresidente UEFA, ai microfoni di Sport Mediaset ha fatto il punto sul ritorno in campo dei vari campionati.

“La ripresa dei campionati non è una cosa di nostra competenza,sarà ogni lega a decidere. L’unica questione riguarda quei giocatori in scadenza di contratto o di prestito al 30 giugno ma non riguarda l’Uefa che chiederà entro una certa data solamente la lista di squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee.

Dall’Uefa è arrivato un segnale di unità e compattezza, abbiamo agito con trasparenza e responsabilità e dato priorità alla salute di tutti e alla sostenibilità del sistema.

Non certo il triste spettacolo che sta esibendo l’Unione Europea.

Ora facciamo da guida e coordinamento per le federazioni, club e leghe che vivono situazioni completamente diverse visti i diversi livelli di contagio del coronavirus a livello europeo”.

Per l’Uefa viene prima la tutela della salute rispetto al business. Da cittadino e da tifoso di sport dico solo che il sistema deve viaggiare unito e compatto.Tutti dovranno fare rinunce, come abbiamo dovuto fare noi rinviando gli Europei di calcio maschili e femminili. È necessario rimanere compatti come ha fatto la Uefa per il bene comune”.

