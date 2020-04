La vacanza in costiera da sogno a sostegno del Pascale per la ricerca del vaccino contro il Coronavirus. Tutti i dettagli

La bellezza salverà il mondo. Cinque location straordinarie si mettono a disposizione nella lotta al Coronavirus per la ricerca di un vaccino.



Le eccellenze campane che partecipano a questa iniziativa sono tra le più importanti del mondo. Stiamo parlando di quattro location tra le più prestigiose e belle che ci siano al mondo che si offrono di ospitare chi prenderà parte all’iniziativa per due notti: Il San Pietro di Positano, Hotel Santa Caterina, Le Sirenuse e Palazzo Avino.

Iniziativa in cui è coinvolto anche il Ristorante stellato Don Alfonso 1890, che offrirà 40 cene ai partecipanti a questa iniziativa benefica. Ogni voucher ha un valore pari a 5.000€ e ogni location ne rilascia 10 a testa, con ognuna una propria offerta oltre alla cena inclusa.

Per partecipare all’iniziativa, a sostegno del Pascale e della Fondazione Melanoma per aiutarli nella ricerca del vaccino contro il Coronavirus, basta contattare l’albergo desiderato; da lì, sarà comprovata la disponibilità dell’e-voucher e ci sarà da effettuare il bonifico (del valore pari al voucher, 5.000€) sull’IBAN:

IT36 G030 6909 6061 0000 0067 055

Iban intestato a Fondazione Melanoma Onlus, con causale: Insieme per il vaccino contro COVID-19. Una volta inviata la ricevuta del bonifico all’albergo, e dopo la ricezione dell’importo

da parte della Fondazione, lo stesso provvedrà ad emettere lʼe-voucher via mail, valido per 1 o 2 persone.

Al momento della prenotazione alberghiera occorre richiedere anche la data per la cena al Don Alfonso, effettuata direttamente dall’albergo. La cena dovrà essere usufruita durante il soggiorno prenotato.

Per ulteriori dettagli si può contattare direttamente le parti coinvolte, che chiariranno tutti i dubbi.

