Vagnati, Torino: “Dobbiamo fare il massimo perché ogni punto conta”

Nel pre-partita di Torino-Napoli, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il direttore sportivo granata Davide Vagnati.

Questo il suo intervento:

“Sarà una partita difficile, dobbiamo avere tutti l’elmetto e dobbiamo fare il massimo perché ogni punto conta. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, è sotto gli occhi di tutti. Ma l’ottimo lavoro va portato a termine, tutti insieme, facendo gruppo come il mister è stato bravo a fare.

Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando in maniera amicale, è un giocatore straordinario ed è normale che lo seguono. Per noi è un motivo di vanto, faremo il massimo per tenerlo con noi.”

Comments

comments