Vaia: “Dobbiamo evitare assembramenti, la gioia può essere contenuta, ma non si dica che succede solo a Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Vaia, direttore sanitario Spallanzani.

“Rinnovo di Mertens segnale positivo. La vittoria con la Juve, al di là della Coppa Italia, ha un altro significato: sempre una grande soddisfazione. Sarri è passato dall’amore dei napoletani alla diffidenza degli Juventini. Festeggiamenti? Dobbiamo evitare assembramenti, la gioia può essere contenuta. Tuttavia non sono stati solo a Napoli. Siamo sicuramente in fase calante della pandemia, ma bisogna stare ancora attenti. Non bisogna né essere catastrofisti, né troppo ottimisti. Dobbiamo evitare di spararla grossa per guadagnare la prima pagina dei giornali. Sulla salute e sullo sport non si devono combattere battaglie politiche. Vaccini? È una buona azione vaccinare persone a rischio, quindi persone anziane, chi ha patologie particolari oppure operatori sanitari e forze dell’ordine”.

