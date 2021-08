Valcareggi: “Amrabat resta a Firenze. Il Napoli deve tenersi stretto Insigne”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Furio Valcareggi, noto agente sportivo.

“Amrabat? Resta a Firenze, l’abbiamo preso e ha fatto male, quest’anno c’è la rinascita e i centrocampisti non sono mai tanti. Io non lo darei mai via, me lo terrei stretto, l’inverno è lungo. Il Napoli deve far firmare Insigne, lui è nell’elite del calciomercato come Mbappé e Griezmann. Uno così fa vincere le partite e va accontentato. Io ho simpatia per il presidente De Laurentiis, averne presidenti come lui. Ma Insigne va accontentato, con i grandi difensori fai 0-0 ma Insigne ti fa vincere. Zerbin? Ha fatto il primo gol a Buffon, gliene poteva fare anche un altro. Avete avuto allenatori toscani molto bravi, tra cui Mazzarri che spero possa tornare a lavorare presto, che non hanno mai chiesto troppo. Non si può togliere Insigne a Spalletti”.

