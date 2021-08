Valdifiori, ex Napoli: “Spero sia una bella partita. Porto Napoli nel cuore”

Mirko Valdifiori, ex calciatore del Napoli ed ora al Pescara, è intervenuto a Canale 8 poco prima dell’inizio della partita tra le due squadre.

A seguire le sue parole:

“Quella di oggi è un’amichevole di livello e ci serve per vedere a che livello siamo arrivati dato che tra poco ricomincia anche il campionato. Mi è dispiaciuto che il Napoli non è riuscito ad andare in Champions League la scorsa stagione. Stiamo cercando di fare un gruppo unito per riportare il Pescara in B.

Mi ha fatto piacere rivedere tante persone che mi hanno aiutato quando ero al Napoli, speriamo sia una bella partita. Napoli? Magari qualcuno può dire che c’è qualche rimpianto ma sono rimasto contento; ho fatto la prima apparizione in Europa League con la maglia azzurra e porto Napoli nel cuore.”

