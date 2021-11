Valdifiori: “Napoli-Lazio sarà una bella sfida, e’è tanta qualità in campo”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Napoli-Lazio sarà una bella sfida tra due squadre che vengono da una sconfitta in campionato e andranno dunque alla ricerca del riscatto. C’è tanta qualità in campo, spero che ci sia un grande spettacolo. Entrambe le squadre hanno grandi sostituti, quindi le assenze non peseranno.

Anguissa? E‘ un giocatore carico di entusiasmo e fiducia, stava facendo grandi cose ed è un’assenza importante, ma chi lo sostituirà farà bene”.

