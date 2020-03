Valencia, salgono a 5 i contagiati. Uno anche in Segunda Division

Salgono i contagi in Spagna, anche nel mondo del calcio. Dopo Garay altri quattro giocatori del Valencia positivi. Un caso anche in Segunda Division.

Sono cinque i casi di contagio da coronavirus rilevati nella prima squadra del Valencia, formazione spagnola che ha affrontato nei giorni scorsi l’Atalanta nel doppio turno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, e’ il club catalano a riferire con una nota che i contagi sono “cinque in prima squadra, tra tecnici e giocatori” e che tutti sono in buone condizioni, e in autoisolamento a casa.

Tocca anche alla Segunda Division. E il calciatore che ha annunciato di essere positivo è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il quotidiano spagnolo Marca spiega che l’attaccante brasiliano dell’Elche Jonathas de Jesus, ex Brescia e Pescara, aveva già presentato sintomi, è stato colpito dal Covid-19 e che di conseguenza dovrà rimanere in isolamento.

