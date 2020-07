Valeri alla prima stagionale con il Napoli, ha già diretto due volte le sfide con l’Inter

Per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta l’Inter allo stadio San Siro di Milano martedì 28 luglio alle ore 21:45.



Questa la sestina arbitrale designata per l’incontro:

ARBITRO: Paolo VALERI di Roma;

assistenti di linea: Del Giovane e Prenna;

IV uomo: Prontera;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Galetto.

Paolo Valeri, 42enne libero professionista, è nella CAN di Serie A e B dalla stagione 2007-2008. In Serie A ha diretto 190 gare e dal gennaio 2011 è stato nominato arbitro internazionale anche se a livello di club ha diretto solo gare nei preliminari di Champions e di Europa League eccezion fatta per una sola gara arbitrata in Europa League.

Ha diretto la finale di Supercoppa Italiana a Doha nel 2014 vinta dal Napoli ai rigori contro la Juventus. Nella semifinale di andata della Coppa Italia 2019-2018 Valeri è stato protagonista in negativo per non avere fischiato un rigore netto in favore del Napoli e subito dopo per averne fischiato uno dubbio in favore della Juventus risultato poi decisivo ai fini della qualificazione.

Valeri ha diretto 25 volte il Napoli con un bilancio per gli azzurri di 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. E’ alla sua prima stagionale con gli azzurri che non arbitra dal 17 marzo 2019 (Napoli-Udinese 4-2).

Sono invece 29 i precedenti di Valeri con l’Inter e i nerazzurri hanno ottenuto 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione ha diretto Inter-Verona 2-1 del 9 novembre 2019.

Ha diretto due volte le sfide tra Napoli e Inter, entrambe le volte nei quarti di finale di Coppa Italia:

Napoli-Inter 4-5 dopo i calci di rigore del 26 gennaio 2011;

Napoli-Inter 0-2 del 19 gennaio 2016.

Valeri è un arbitro dal cartellino facile come dimostrano le oltre 5 ammonizioni di media a partita e la media di 1 espulsione con rosso diretto ogni cinque partite. Attenti anche ai rigori: Valeri ne fischia circa 1 ogni 2,8 partite.

