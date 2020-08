Valerio Fiori possibile nuovo preparatore dei portieri del Napoli. Si ritroverebbe con Gattuso

Notizia di oggi è il cambio di preparatore dei portieri, con Valerio Fiori che dovrebbe sostituire Alessandro Nista. Gattuso lo ritroverebbe dopo i due anni al Milan.

Fiori ha avuto un passato come portiere, dal 1985-86 fino al 2008, anno in cui si ritirò dal calcio giocato per poi diventare preparatore dei portieri. Dalla stagione 2008-09 ha vissuto una lunga parentesi al Milan fino al 2016, anno in cui ha deciso di seguire Seedorf prima allo Shenzhen e poi al Deportivo de la Coruna.

Nel 2018 Fiori ritorna al Milan, dove vive la sua prima esperienza con Gattuso in panchina, esperienza durata due anni. A partire da questa stagione i due dovrebbero ritrovarsi proprio in azzurro, dato che Alessandro Nista, dopo 5 anni lascerà il Napoli e di conseguenza lo staff del tecnico azzurro.

