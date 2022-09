Van Bronckhorst: “Napoli squadra di qualità, Kvaratskhelia è speciale”

L’allenatore dei Rangers Glasgow, Giovanni Van Bronkhorst, ha presentato la gara con il Napoli in conferenza stampa.

Come state dopo le ultime due sconfitte?

“Bene, abbiamo avuto due giorni in più d’allenamento rispetto alla situazione normale e non vediamo l’ora di giocare”.

Sugli infortunati: “Il portiere McLaughlin non è disponibile, non giocherà. Gli altrì sì”

Avete perso e subito tanti gol sui piazzati, ci avete lavorato?

“Sì, per forza, vogliamo migliorarci in tutti i sensi, abbiamo perso con l’Ajax anche per questo e non vogliamo farlo di nuovo”

Chi giocherà in porta? McGregor?

“Niente è cambiato per lui, non giocava, ma ha esperienza e non ho dubbi su di lui”.

Morelos non ha giocato ultimamente.

“Sta migliorando fisicamente, si allena molto bene, per lui è stato difficile non giocare col PSV, ma ora è molto più focalizzato”

Nei Rangers non sono mai accettabili due sconfitte di fila.

“Sì, ma prima ci siamo qualificati in Champions sul PSV, non abbiamo giocato bene e sappiamo che dobbiamo migliorare, ma abbiamo giocato contro due grandi squadre, negli ultimi 12 anni non siamo mai stati a questo livello, non è facile giocare con l’Ajax e se ci andiamo con 10 difensori non impariamo niente, ora abbiamo un’opportunità contro un’altra squadra di qualità e non cambia niente, proveremo a vincere con i nostri tifosi”.

Senza Lozano e Osimhen che Napoli si aspetta?

“Osimhen è un giocatore forte, fisico, grande attaccante, ma ne hanno tanti, Simeone è diverso, Lozano non gioca sempre ma lo conosco molto bene dal PSV, è uno molto rapido. E’ più di due giocatori però, sono primi in Italia, è una squadra davvero di qualità”.

Come si ferma uno come Kvaratskhelia? Cosa pensa di Spalletti?

“Nome difficile (ride, ndr). Spalletti è un grande allenatore, le sue squadre giocano bene, hanno la sua impronta. Poi su Kvaratskhelia è forte, rapido, dobbiamo concentrarci molto su di lui, è uno speciale”.

Ancora sul livello Champions: “Se non giochiamo a questo livello, come capitato con l’Ajax, si può perdere, questa è la Champions. Tanti giocatori però non erano la loro reale livello. Domani dovremo giocare meglio come squadre, stiamo bene, ci siamo preparati bene e vedremo tutto sul campo”

