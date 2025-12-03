Coppa Italia

Vanja Milinkovic-Savic ha segnato e parato un rigore

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari, grazie alla quale gli azzurri accedono ai quarti di finale di Coppa Italia

Dieci rigori ancora non li avevo mai vissuti, l’importante è aver passato il turno“.

Hai tirato una fucilata sul rigore: “L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata… Sicuramente l’ho tirata meglio di lui (sorride riferendosi a Buongiorno, ndr)”.

Ti alleni anche per tirare i rigori oltre che per pararli? No, solo per pararli e basta. Ce li abbiamo i tiratori bravi quindi non c’è bisogno“.

Quando calate un po’ di intensità capita l’errore: “Non penso sia stato un errore ma un’occasione sfortunata un rimpallo può succedere. Non la penso così“.

Per te sarà anche un derby contro la Juventus: ” Per me i tre punti sono i tre punti“.

 

