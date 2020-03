Secondo Sky Sports presto in Premier League ci potrebbe essere una grande novità sul VAR.

Una novità che renderebbe i tifosi partecipi alle decisioni prese durante l’utilizzo del mezzo tecnologico.

Si starebbe infatti studiando un sistema per far ascoltare ai tifosi allo stadio il colloquio fra l’arbitro in campo e i il suo collega addetto al VAR, in modo da far comprendere agli spettatori i motivi delle decisioni adottate.

