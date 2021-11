Con una nuova ordinanza firmata venerdì mattina dal ministro Speranza, l’Italia vieta l’ingresso da sette paesi africani per la variante Covid.

In particolare, l’ingresso è vietato a chi è stato nel Paese e in Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini negli ultimi 14 giorni. La nuova mutazione del virus, di cui si parla in queste ultime ore, ha allarmato l’Italia che è il primo paese europeo a chiudere i propri confini.

