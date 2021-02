Varriale: “Parole di Gattuso lasceranno qualche strascico”

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della partita di ieri del Napoli e delle parole di Gattuso.



A seguire il suo intervento a “Il Sogno nel Cuore”:

“Il Napoli ha fatto una prestazione imbarazzante. È vero che non è arrivato nella miglior condizione a causa di un numero elevato di assenti, ma questo non giustifica una prova senza colore e priva di carattere. Si è passati da una vittoria di carattere contro la Juve, ad una prestazione scialba contro il Granada.

Ci vorrà una prestazione straordinaria per ribaltare questo risultato, cosa che, al momento, non sembra proprio nelle corde di questa squadra. Per me hanno il 25% di probabilità di passare il turno. Gattuso, a caldo, ha dichiarato che approdare agli ottavi sarebbe inutile, viste le tante assenze. Queste parole lasceranno qualche strascico.

Lobotka non è stato in grado di fare una verticalizzazione e, ad oggi, le sue qualità non si sono mai viste a Napoli. Oltre lo slovacco, anche Osimhen è stato protagonista in negativo della partita di ieri. Spartiacque della stagione? In Supercoppa il Napoli non giocò male: se Insigne avesse segnato il rigore, la partita avrebbe preso un’altra inerzia. Credo che la sconfitta contro l’Inter, quando si era secondi e si è giocato meglio di loro, abbia rotto qualcosa nel morale di questa squadra.

In quella gara si è anche infortunato Mertens, nella successiva si è perso malamente contro la Lazio, ed è lì che, secondo me, il Napoli è crollato, perché ha perso il treno Scudetto e sono mancate le motivazioni. Cosa manca al Napoli? Personalità, e manca da anni, ormai. Anche gli errori individuali sono una costante di questa stagione, e non credo che cambiare guida tecnica in corsa possa svoltare questa situazione. Se Gattuso recupera tutta la rosa, allora può competere per i primi quattro posti in classifica.”

Comments

comments