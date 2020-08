Varriale: “Siamo sicuri che la Juve negli ultimi 2 anni si è rinforzata?”

2 anni fa @juventusfc concentrò gli investimenti su @Cristiano per vincere la #Champions. Sono arrivate 2 eliminazioni clamorose

contro #Ajax e #Lione. Credo che alla fine #Sarri sarà esonerato come #Allegri, ma siamo sicuri che la Juve in questi 2 anni sia stata rafforzata?

— enrico varriale (@realvarriale) August 8, 2020