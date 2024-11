Ve lo diamo noi il calcio! Lo studio dì Deloite sulle aspettative dei tifosi sul calcio che verrà.

Calcio e finanza ha pubblicato un articolo approfondito sull’indagine svolta da Deloite sui tifosi Under 35

di seguito un estratto

Deloitte Football Fan Experience, report che monitora il sentiment, le aspettative e i comportamenti dei tifosi di calcio in Italia attraverso 2.120 interviste realizzate

particolare interesse da parte del 78% dei fan per una maggiore trasparenza nelle decisioni arbitralie una revisione dell’uso del VAR, tema particolarmente sentito tra i giovani tifosi.



Questo riflette il desiderio di rendere più chiare le decisioni durante le partite.

e introduzione del tempo effettivo, volte a migliorare competitività ed equità.

54% dei tifosi interessato a una ristrutturazione del campionato, con la riduzione delle squadre o l’introduzione di playoff e playout. Solo il 39% dei tifosi più accaniti vanta un elevato livello di soddisfazione dell’esperienza allo stadio, percentuale che scende fino al 10% tra i tifosi meno appassionati.

Circa 8 tifosi su 10 sarebbero interessati a visitare il centro allenamenti della propria squadra e in larga

maggioranza sarebbero disponibili a pagare un biglietto d’ingresso. In particolare, i tifosi sono interessati

alla creazione all’interno dei centri di aree di incontro con i giocatori (58%), di corsi per ragazzi (39%) e di aree ristoro all’interno del centro (37%).

In merito ai canali di fruizione, invece, la TV rimane il canale preferito dai tifosi per seguire le partite di

calcio sia sui canali a pagamento (44%) sia su emittenti regionali con telecronache specializzate (26%). Circa il 70% dei più giovani tra i 15 e i 34 anni preferisce una comunicazione attraverso i nuovi media con esperienze più dinamiche e interattive.

La sostenibilità è cruciale per il calcio, con i valori ambientali e sociali che vengono sempre più integrati nelle strategie aziendali. Il 66% dei tifosisarebbe disposto a smettere di seguire la propria squadra se questa non mantenesse le promesse in ambito sostenibile. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i tifosi più giovani con il 75% dei fan tra i 15 e i 24 anni e il 70% di quelli tra i 25 e i 34 anni, che dichiarano di essere pronti a rinunciare al proprio sostegno se il club non fosse in grado di mantenere le proprie promesse di sostenibilità.

Attualmente, quasi il 30% dei tifosi si dice non pienamente soddisfattodella congruenza tra gli sforzi del

club sui temi sostenibili e la comunicazione utilizzata. La comunicazione, infatti, deve essere chiara e coerente con le azioni sostenibili eseguite per soddisfare le aspettative dei tifosi.

Il mondo del calcio è in costante trasformazione – commenta Luigi Capitanio, Partner di Monitor Deloitte –. La passione dei tifosi rappresenta un motore trainante nell’evoluzione di questo sport, con i club sempre più impegnati a cercare nuove soluzioni per soddisfare le richieste del pubblico e migliorare l’esperienza complessiva. È essenziale per le società calcistiche italiane ascoltare i tifosi

