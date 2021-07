Vecino allontana il Napoli: “Ho grande entusiasmo e non vedo l’ora di ricominciare con l’Inter”

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha espresso le sue aspettative sulla prossima stagione, ai microfoni del canale tematico nerazzurro.

L’uruguaiano, spesso accostato al Napoli, ha allontanato l’ipotesi di un trasferimento, dicendosi voglioso di restare alla corte di Simone Inzaghi: “Ho parlato con il mister quando ero ancora in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo da parte sua, ora finalmente avremo del tempo per conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo a causa di infortunio, ma adesso sono molto carico per aiutare la squadra a ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione”.

Comments

comments