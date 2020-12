Velazquez: “Fabiàn calciatore straordinario, sarà tra i più grandi d’Europa”

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez ha parlato del centrocampista del Napoli Fabiàn in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Fabiàn è un calciatore straordinario direi un contemporaneo.

Sta nel solco dei grandi di Spagna come Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Busquets, ma non va accostato loro per diminuirgli le pressioni. E’ una mezzala che fa giocare bene chiunque gli sta a fianco.

Il Napoli ha fatto un colpo eccezionale ha acquistato un calciatore destinato a inserirsi tra i più grandi d’Europa”.

