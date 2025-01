Venerato: “Casadei? Un paracadute ma non la prima scelta”

Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “Casadei? Solo un sondaggio per l’azzurrino del Chelsea che resta non in cima alle preferenze di Manna e Conte”

“E’ una precauzione se altre trattative andassero male. Nessuna accelerata col Chelsea che sarebbe disponibile a darlo al Napoli con formule gradite al club azzurro. Il Napoli attende. Payero in lista ma per ora l’Udinese non vuole darlo in prestito. Per quanto riguarda Fazzini, per ora è distante, con il calciatore che vuole la Lazio. Frattesi invece costa troppo ed il club non intende investire cifre blu per lui. Smentite su Elmas; non è tesserabile essendo extracomunitario. Il Napoli non ha slot libero anche per questo non tratta nemmeno Sudakov. Manna sonderà altre piste estere. Ecco perché è stato cercato Casadei. Un paracadute ma non la prima scelta”.

