Venerato: “Il Napoli farà di tutto per vendere Fabian, ha già trovato il sostituto”

Fabian Ruiz ed il suo futuro protagonisti dell’intervento di Ciro Venerato, giornalista della Rai, a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli farà di tutto e di più per vendere Fabian Ruiz perché il rinnovo alle sue condizioni è difficilissimo. L’affondo su Zaccagni va in questa direzione. Quando il Napoli prese Vargas, già sapeva che Lavezzi sarebbe andato via. Quando il Napoli fa operazioni in anticipo, come Zaccagni, non lo fa per acquistare figurine. Zaccagni non farà la riserva ma un papabile titolare. Ho conferme in tal senso. Anche a chi di dovere è stato detto che Zaccagni sarebbe stato alternativo allo spagnolo. Appena Fabian va via arriva Zaccagni”.

