Venerato: “Insigne, nessuna fretta di rinnovare. A zero avrà tante offerte”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, in scadenza di contratto. Ecco le dichiarazioni di Ciro Venerato della Rai a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Rinnovo Insigne? Calma piatta, tregua apparente, a fine stagione capiremo. Insigne non ha fretta di rinnovare, mal che vada si libera a zero il prossimo anno e uno come lui avrà la corte alle sue dipendenze, ci sarà mezzo mondo per lui a zero euro. L’interesse è del Napoli nel rinnovare subito. L’entourage aspetta una telefonata ma non pressa nessuno. Il Napoli il primo passo credo lo farà a fine stagione”.

Comments

comments