Venerato: “Non solo Under, il Napoli ha altri due obbiettivi per l’esterno”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli obbiettivi del Napoli post Callejon.

“Il Napoli per il ruolo di esterno destro ha una serie di input, il primo è Bernardeschi, se saranno impossibili i margini allora si chiuderà in maniera diversa, su Ferràn Torres, Under può essere la via d’uscita, con la Roma si parla di Milik, Ospina e di Under, qualcosa uscirà fuori. Il Napoli ha parlato con procuratore di Under, prima di chiudere per Under sta cercando di capire se si può andare qualche altro profilo”.

