Venerato, Rai: “Il Napoli non si muove dai 18 milioni di richiesta per Milik”

Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista Rai, riporta le ultime sull’incontro andato in scena tra l’agente di Milik ed il Napoli.

Venerato ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, riportando che il Napoli non si smuove dalla richiesta di 18 milioni. Di seguito le sue parole sulla vicenda:

“Giuntoli, dopo aver parlato con De Laurentiis, ha confermato all’entourage del polacco quanto esposto nell’ultimo incontro. Il Napoli, dunque, non si muove di un metro: 18 milioni di valutazione, al fine di ottenerne almeno 15.

Pantak ha detto a Giuntoli che in questo modo è complicato e a perdere potrebbero essere tutti, non riuscendo a venderlo. Juventus, Inter, Fiorentina, Atletico Madrid, Milan restano interessati. Il Napoli deve fare una scelta: perderlo a parametro zero o fissare una cifra ragionevole.“

Comments

comments