Venerato, Rai: “Napoli si iscrive alla corsa per Emerson Palmieri”

Il giornalista della Rai, ed esperto di mercato, Ciro Venerato riporta le ultime di mercato in ambito Napoli, che pare essere su Emerson Palmieri.

Ciro Venerato, inoltre, riferisce che Meret potrebbe chiedere la cessione nel caso in cui Ospina sarà ancora preferito. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli si è iscritto ufficialmente all’asta per Emerson Palmieri. L’offerta per il terzino sinistro è di 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Non solo: il Napoli sta lavorando al rinnovo di Gattuso dato che allenatore e società hanno vedute simili, a meno che il 30 aprile non sia lui a revocare il rapporto.

Meret? Il portiere non è contento dell’impiego e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie al tecnico. Se Ospina sarà preferito a lui, chiederà la cessione.“

