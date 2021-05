Venerato, Rai: “Nuovo allenatore del Napoli? ADL prenderà tempo”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del futuro della panchina azzurra.

A seguire le sue parole:

“Nuovo allenatore? Siamo appena all’inizio, stavolta De Laurentiis prenderà tempo, non credo che il nuovo tecnico firmerà prima di giugno oppure oltre perché il patron vuole scegliere il meglio e avere mani libere e capire chi tra i grandi allenatori resta senza panchina. Per molti, infatti, il Napoli non è la prima scelta.

Ciò non vale per Spalletti, che ha già detto sì. Questo vale per Allegri e Inzaghi. Allegri sa che c’è la corte del Real, della Juve e dell’Inter se va via Conte. Inzaghi, invece, vuole prima capire cosa vuole fare Lotito. La Lazio è la sua squadra del cuore.

Come nomi emergenti ci sono Dionisi, Juric e Italiano. Ma, ad oggi, vista la classifica e il rendimento del Napoli e il cauto ottimismo, De Laurentiis pensa al Piano A, ovvero a costruire un Napoli in Champions con un grande allenatore.“

Comments

comments