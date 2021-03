Venerato: “Sarri pronto a tornare a Napoli, ha chiesto solo una cosa a De Laurentiis”

Venerato: "Sarri è pronto ad un Napoli2 ed ad una ripartenza partenopea. Sente l'affetto della piazza per il suo ritorno.Ha un legame forte con i suoi ex.Ha scritto a Ghoulam dopo l'intervento. Al momento non ha accordo con nessun club, ha un obiettivo:vuole allenare non gestire"

— Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) March 10, 2021